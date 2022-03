Már csaknem négy hete zajlik az orosz–ukrán háború. A frontvonalak továbbra is merevek, békére pedig egyelőre nincs sok esély.

A hetek óta ostromlott Mariupol még mindig tartja magát, és a városból is tovább folyt az evaukáció kedden. Az oroszok által elfoglalt Herszonban már hiány van élelemből és gyógyszerekből is, miközben az oroszellenes demonstrációk annak ellenére is folytatódtak, hogy hétfőn az orosz katonák belelőttek a tömegbe.

Volt olyan orosz katona, aki tankostul adta meg magát, Joe Biden szerint a moszkvai kormány biológiai vagy vegyi fegyverek bevetését fontolgatja, a rivnyei atomerőmű személyzete jelezte, hogy felkészült az orosz támadásra.

