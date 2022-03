Korábban már beszámoltunk róla, hogy Oroszország hiperszonikus rakétát vetett be az Ukrajnával folyó harcban. Ezt az orosz hadsereg közölte, elmondásuk alapján egy Kinzsal-rakétát lőttek ki egy ukrán katonai célpontra.

Azonban az amerikai szenátus is megerősítette a hírt, mondván: az orosz csapatok többször is használtak hiperszonikus rakétákat ukrán katonai célpontok ellen – számolt be az Independent.

Tod Wolters légierő-tábornok, az Egyesült Államok európai katonai parancsnoka egy szenátusi ülésen elmondta, hogy ezeket a fegyvereket legfőképp katonai célpontokra irányították.