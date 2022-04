Vlagyimir Putyin orosz elnök nem akar komolyan tárgyalni Ukrajnával a konfliktus befejezéséről – mondta kedden Antony Blinken amerikai külügyminiszter az MTI szerint.

A Financial Times két nappal ezelőtt már úgy értesült, hogy az orosz elnök most már nem akar békét kötni (márciusban azonban még komolyan gondolta ezt). Az amerikai külügyminiszter ezzel kapcsolatban most azt mondta a szenátus külügy bizottsága előtt:

Eddig nem láttuk jelét annak, hogy Putyin elnök komolyan lényegi tárgyalásokat akarna.

Hozzátette: az Egyesült Államok támogatja az ukrajnai vezetést a békeszerződésre irányuló diplomáciai erőfeszítéseiben.

Blinken a meghallgatáson válaszolt Rand Paul republikánus szenátor kérdésére is, aki azzal vádolta meg Joe Biden amerikai elnököt, hogy Ukrajna NATO-csatlakozása mellett kardoskodva hozzájárult ahhoz, hogy az oroszok lerohanták Ukrajnát. A külügyminiszter azt mondta: már a háború kezdete előtt is többször tárgyaltak az oroszokkal, és akkor kiderült, hogy ez számukra csak egy ürügy.

Nagyon világos volt Putyin elnök saját szavai alapján, hogy ez nem Ukrajna esetleges NATO-csatlakozásáról szólt, hanem ő mindig abban a hitben volt, hogy Ukrajna nem érdemli meg, hogy szuverén és független állam legyen

– fejtette ki a miniszter, aki vasárnap Kijevben járt, és találkozott Volodimir Zelenszkij elnökkel.