Hivatalos: az ukránok megnyerték a harkivi csatát

Az ukrán ellentámadások és a korlátozott erősítés miatt az orosz hadsereg valószínűleg teljesen kivonul a Harkiv körüli pozíciókból – áll az Institue for the Study of War (ISW) elemzésében, melyet az Unian ukrán hírportál is közölt.

Mint írják, az orosz egységek az elmúlt napokban néhány kivételtől eltekintve általában nem kísérelték meg helytállni az ellentámadást indító ukrán erőkkel szemben.

Az ISW elemzése szerint Moszkva láthatóan a rendezett kivonulásra összpontosít, és prioritásként kezeli az oroszok hazajuttatását, mielőtt a meghatalmazott erőket Oroszországba engedné, ahelyett, hogy a város közelében próbálnák megtartani a helyzetüket.

Elemzők szerint így úgy tűnik, Ukrajna megnyerte a Harkivért vívott csatát.

Az ukrán erők megakadályozták, hogy az orosz csapatok bekerítsék Harkivot, akik nemhogy nem foglalták el a várost, hanem kiűzték őket onnan, ahogyan azt a Kijevet elfoglalni próbáló orosz csapatokkal is tették

– írja a jelentés.