A Nike állítólag úgy döntött, hogy nem újítja meg a megállapodását az Inventive Retail Group nevű céggel, amely 37 Nike márkájú kiskereskedelmi üzletet üzemeltet Oroszországban. A vállalat egyébként márciusban már bezárta az összes üzletét Oroszországban, és leállította a webes értékesítést is az országban – számolt be a The Guardian.