Drasztikus változás állhat be a háború menetében

Érezhetően fejlődik az ukrán fegyveres erők ellentámadása az ország déli és keleti részén – írja az Unian ukrán hírügynökség az Institute for the Study of War (ISW) elemzésére hivatkozva.

A jelentés szerint több irányban nyomulnak előre az ukrán erők a Herszoni régió nyugati részén is, Donyeckben pedig sikerült biztosítaniuk a Szeverszkij-Donyec folyón túli területeket.