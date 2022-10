Zelenszkij: A Kreml beismerte csődjét

Az Institute for the Study of War jelentése szerint az orosz erők folytatták légi-, rakéta- és dróncsapásokkal vették célba a kritikus ukrán polgári infrastruktúrát. Az ukrán vezérkar jelentése szerint az orosz erők 19 rakétacsapást és 68 légicsapást mértek több mint 10 területre Donyeck, Herszon, és Mikolajiv megyében.

Az ukrán vezérkar arról is beszámolt, hogy az orosz erők további területeket is célba vettek, 43 kamikaze drón közül 38-at az ukrán csapatok lőttek le.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy október 10. és október 18. közötti orosz csapások az ukrán erőművek 30 százalékát semmisítették meg.