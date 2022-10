A kemény tél lehet Moszkva fegyvere Európa ellen

Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke a következő évben is folytatja a háborút, hogy megtartsa a korábban megszállt területeket és megteremtse a feltételeket ahhoz, hogy a Nyugat leállítsa Kijev támogatását – vélik az Institute for the Study of War (ISW) elemzői.

A szakértők szerint az orosz vezető nem törekszik közvetlen katonai konfliktusra a NATO-val, de továbbra is harcba vezényli „a felkészületlen csapatokat Ukrajnában, mivel győzelmi elmélete a kemény télen alapul: ezzel törné meg Európát”.

Az intézet elemzői azt is hangsúlyozták, hogy az oroszországi részleges mozgósítás azt jelzi, hogy Putyin nem tervezi a leállást, és 2023-ban is folytatja a harcot. Nem számít tűzszünetre vagy eszkalációra, amely az ő feltételei szerint vethetne véget a háborúnak.