Volodimir Zelenszkij: Ez maga a pokol!

Vlagyimir Putyin döntése, hogy távol marad a világ vezetőinek e heti, Balin megrendezésre kerülő G20-csúcstalálkozójától, sokatmondó. Bár Indonézia ragaszkodott ahhoz, hogy az orosz elnököt szívesen látják, jelenléte kínos lett volna. Nemzetközi páriává vált − és ezt ő is tudja. Úgy tűnik, még Kína is kezdi elveszíteni a türelmét − írja a The Guardian.

Ennek oka természetesen Ukrajna, ahol Putyin „különleges katonai művelete” napról napra kisebbíti az őt és országa megítélését. Herszon városának elfoglalása a Harkiv környéki győzelmeket követően a legjelentősebb fordulat volt az invázió februári kezdete óta. Putyin szeptemberben egy megrendezett népszavazás után annektálta a Herszon területet, és szuverén területté nyilvánította. A tartományi fővárost pedig „soha” nem adják fel − fogadkozott.