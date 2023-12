Megszólalt Zelenszkij, ilyennek látta a rövid egyeztetést Orbán Viktorral

Az Institute for the Study of War (ISW) elemzőinek jelentése szerint az ukrán fegyveres erők (AFU) sikeresen támadják az orosz erőket a Herszon régióban, a Dnyeper keleti partján. Az orosz katonák elmondása szerint továbbra is hevesek a harcok a térségben – írja az Unian.

Továbbá egy orosz katonai tudósító azt állította, hogy az ukrán csapatok új állásokat foglaltak el a Potyomkin-szigeten is, Herszontól délnyugatra. Az ISW további becslései szerint azonban már az egész szigetet irányítják az ukrán erők.