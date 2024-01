Váratlan probléma az orosz hadseregben, ez az egész háborút befolyásolhatja?

Az Institute for the Study of War (ISW) szerint az orosz csapatoknak a Herszon régió bal partján komoly gondjaik adódtak a parancsnoksággal és a kommunikációval.

A katonák egyes esetekben állítólag azért nem képesek ukrán repülőgépeket és helikoptereket lelőni, mert órákat kell várniuk a parancsnokok tüzelési engedélyére, akik előzetesen fénykép- és videofelvételeket kérnek ezekről a célpontokról.

Az ISW jelentése szerint az oroszok ezen a területen hiányt szenvednek a drónok elleni REB-rendszerekből is, és a felszerelésük is megfogyatkozott; Krynok közelében például az orosz felszerelés 90 százaléka is megsemmisülhetett.

Orosz források is megerősítették, hogy csapataik harci hatékonysága a Dnyeper bal partján (Vagyis Herszon régióban) jelentősen csökkent. Az oroszok arra panaszkodnak, hogy a – fentiekben részletezett – parancsnoki és kommunikációs problémák nem oldódtak meg a parancsnokság leváltása után, hanem még fokozódtak is.

„Az ISW 2023 novembere óta figyelemmel követte az oroszok panaszait, és továbbra is úgy értékeli, hogy a bejelentett taktikai problémák nem mindig járnak jelentős műveleti következményekkel” – idézi a jelentést az Unian ukrán hírügynökség.