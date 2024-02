Megdöbbentő állítás jelent meg Putyin újraválasztásával kapcsolatban

„Az orosz megszállók legalább két hónapon keresztül támadásokat fognak végrehajtani a teljes 1350 kilométeres harcvonal mentén” – mondta Vlagyiszlav Szeleznyov katonai szakértő, az Ukrán Fegyveres Erők ezredese, a vezérkar volt szóvivője.

A szakértő az Espresso tévécsatorna műsorában megjegyezte, az oroszok azért keresik majd a réseket az ukrán védők védelmében, hogy „győzelmet” szerezzenek Putyinnak az orosz elnökválasztás előtt.

Emlékeztetett arra, hogy a harcok jelentősen felélénkültek, különösen a Kupjanszk-Limanszki irányban.

A volt vezérkari szóvivő arra is kitért, hogy az ukrán hadsereg most „komoly hiányt szenved mindabból, amire a harctéren szüksége van”, míg Oroszország mintegy 120 milliárd dollárt különített el a csapatok, valamint a katonai-ipari komplexum fenntartására – számolt be az Unian ukrán hírügynökség.