Vészjósló megjegyzést tett Joe Biden Putyinnal kapcsolatban

Az orosz csapatok február 7-én, szerdán reggel erőteljes csapást mértek Ukrajnára, amiben Shahed típusú támadó drónokat és Kh–22 és Kh–555/101/55 cirkálórakétákat, valamint ballisztikai eszközöket vetettek be.

Az amerikai székhelyű Institute for the Study of War (ISW) úgy véli, hogy a szerdai ellenséges csapássorozat emblematikus példája annak az állandó alkalmazkodási és innovációs versenynek a légi területen, amelyben Oroszország és Ukrajna egyaránt részt vesz.

Az ISW hozzátette, hogy az ukrán védőknek nem sikerült lelőniük egyetlen Iszkander–M típusú ballisztikus rakétát, Kh–22-es cirkálórakétát vagy Sz–300-as föld-levegő rakétarendszerekből indított lőszert sem.

Lehetséges, hogy az orosz erők kifejezetten azért tervezték meg ezt a csapássorozatot, hogy Kh–101-esek és Shahedek kombinációjával eltereljék az ukrán légvédelem figyelmét, hogy más rakéták is elérjék a tervezett célpontokat

– tette hozzá az intézet.

A szakértők szerint az oroszok a támadásban egy 3M22-es Cirkon rakétát is használhattak. Az ilyen ellenséges rakéták hajók elleni rakéták, és állítólag „hiperszonikusak”.

Az amerikai elemzők hozzátették, hogy az ilyen fegyvereket általában hadihajókról indítják más oldalról és part menti célpontokra. Az ISW megjegyezte, hogy ha az ellenség valóban ilyen típusú rakétát használt a február 7-i ukrajnai csapásban, akkor a Cirkon indítóállványokat szárazföldi célpontokhoz kellett volna átalakítaniuk.