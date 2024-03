Terrortaktikát alkalmaznak az oroszok

Az amerikai székhelyű kutatóintézet, az Institute for the Study of War (ISW) szerint az orosz haderő jelentős mennyiségű légicsapást mér Ukrajnára, annak ellenére, hogy az ukrán erők az utóbbi hetekben a legtöbb támadást sikeresen hárították, és több vadászbombázót is lelőttek – írta az Ukrajinszka Pravda.

Az oroszok Szu–34-es és Szu–35-ös vadászbombázó repülőgépekkel támadnak, amelyekkel naponta körülbelül száz bevetést hajtanak végre. Az ISW szerint a támadások száma azt követően sem csökkent, hogy az ukránok több repülőgépet is megsemmisítettek.