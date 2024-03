Pusztító fegyvert vetett be Oroszország, az ukránok elismerték, hogy ez „maga a pokol”

A CNN egy hosszú cikkben írt arról, hogy Oroszország valóban bevetette az FAB-1500-as irányított légibombákat.

Először még az előző hét végén írtunk arról, hogy az orosz hadsereg első alkalommal használhatta a FAB 1500-as bombát (a kisebb változatokat, a FAB 250-et és 500-at már régóta használták. Az 1500-zal végrehajtott állítólagos támadásokról videó is készült Krasznohorivka térségében, ezek egyike megtekinthető ebben a cikkünkben.

A CNN-nek most egy Krasznohorivka térségében harcoló ukrán katona beszélt arról, hogy az oroszok valóban használják a fegyvert, és hogy ezek a csapások megrendíthetik a morált.

„Hogy miért használják a FAB-1500-at? Mert az általa okozott kár nagyon komoly. Még ha túl is éled, akkor is garantáltan zúzódásod lesz” – fogalmazott. Az ukrán katona kitért azt is, hogy a fegyver „nagy nyomást gyakorol a katonák moráljára. Nem minden emberünk bírja ki ezt” – mondta, majd hozzátette:

Bár a FAB-500-hoz már többé-kevésbé hozzászoktak, de a FAB-1500 maga a pokol.

A CNN azt is részletezte, hogy az orosz légierő gépei az ukrán légvédelemtől biztos távolságra, 60-70 kilométerre indítják útnak ezeket a bombákat.

A becsapódó robbanóanyagok nagyjából 15 méter átmérőjű krátert hagynak magukat után, és sokakat megölhetnek.

Justin Bronk, a brit RUSI kutatóintézet szakértője azt mondta: a bomba valóban jelentős károkat okozhat az ukrán élőerőben, de nem olyan mértékben, hogy alapvetően megváltoztassa a frontvonalakat.

Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője a CNN-nek nyilatkozva elismerte, hogy a FAB-bombák fontos szerepet játszottak a donyecki harcokban. Állítása szerint a februárban elfoglalt Avdijivikánál is rengeteget használták az oroszok ezt az eszköz: egy alkalommal 48 óra alatt 250 darabot dobtak le belőlük. A szóvivő kiemelte azt is, hogy ezeket a fegyverek nem olcsóak, de „egy rakétához képest fillérekbe kerülnek”.