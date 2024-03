Az amerikaiak szerint Ukrajnával együtt nyerik meg a harmadik világháborút

A Harkovi terület bevezette és kiigazítja az óránkénti áramkimaradások ütemezését – közölte Oleg Szinyehubov, a regionális állami villamosenergia-igazgatóság vezetője.

Van egy óránkénti áramkimaradások ütemterve Harkiv és a régió települései számára: Merefjanszkaja, Ljubotinszkaja, Zmijevszkaja, Balaklijevszkaja, Csugyevszkaja, Izsiumszkaja, Bogodugovszkaja és Dergasevszkaja. A menetrendek kiigazítása folyamatban van

– írta Szinyehubov a távirati csatornáján.

Azt is elmondta, hogy akár 200 ezer harkivi előfizető is áram nélkül maradt. Az áramszolgáltatók továbbra is dolgoznak az áramellátás helyreállításán – írta meg az Interfax.

Mint arról beszámoltunk, március 22-én éjjel az orosz fegyveres erők nagy erejű rakétatámadást intéztek egy energetikai infrastruktúra létesítmény ellen, amelynek következtében mintegy 700 ezer fogyasztó maradt áram nélkül.