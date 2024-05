Az ukrán szárazföldi erők újonnan kinevezett parancsnoka, Olekszandr Pavljuk altábornagy az Economistnak adott interjújában elmondta, hogy a következő két hónapban a háború kritikus szakasza következik.

Pavljuk megjegyezte, hogy az Egyesült Államok és más nyugati országok által megígért katonai segélyek csak most kezdenek eljutni a frontvonalhoz. Szerinte Oroszország most dobja be a rendelkezésre álló páncélozott járműveket az alulellátott ukrán csapatok ellen. Az ukrán tábornok kifejtette, hogy még két-három hónapba telik, amíg az ukránok egységeit nyugati felszereléssel látják el, és ez idő alatt az orosz fegyveres erők támadásra fognak törekedni.

A parancsnok úgy véli, hogy Oroszország továbbra is a keleti régiókra, Luhanszkra és Donyeckre fog összpontosítani.

Emlékeztetnek arra, hogy pénteken az ukrán védelmi minisztérium és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról számolt be, hogy az orosz fegyveres erők hosszas tüzérségi előkészítés után offenzívát indítottak a határ menti régiókban Harkiv irányába. Az ukrán hadvezetés kénytelen volt tartalékokat átcsoportosítani a Harkivi területre – írja az MK.ru.