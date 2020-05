Az EU külső határai június 15-ig zárva maradhatnak

Június 15-ig hosszabbítaná meg az EU területére történő beutazás tilalmát az Európai Bizottság, mivel a koronavírus-helyzet „még Európában és a világon sem stabil”.

Az európai állam- és kormányfők március közepén egyeztek meg arról, hogy 30 napra felfüggesztik a nem uniós állampolgárok beutazását az EU területére, majd az intézkedést áprilisban egy újabb hónappal toldották meg.

A tilalom alól csak az orvosok, nővérek és kutatók kaptak felmentést.

Az Európai Bizottság áprilisban javasolt forgatókönyve szerint először a tagállamokban oldanák fel teljesen a korlátozásokat, hogy az emberek a saját településeiken és az országban is szabadon közlekedhessenek. Ha ezután nem köszönt be egy újabb járványhullám, akkor az uniós országok közti határokat nyitnák meg, hogy a közös piac működése helyreállhasson. A nem uniós állampolgárok beutazására vonatkozó tilalmakat csak legutoljára törölnék el.

A közegészségügyi helyzet miatt bevezett határellenőrzéseket, korlátozásokat csak és kizárólag a tagállamok oldhatják fel, az Európai Uniónak ebbe nincs beleszólása. Így az sem várható, hogy az Európán belüli határokat egyszerre nyissák majd meg országok. Sokkal valószínűbb, hogy egy-két kormány köt majd egymással megállapodást.

Várhatóan Ausztria és Németország között fogják legelőször feloldani a határellenőrzést, miután Sebastian Kurz osztrák kancellár pénteken bejelentette: néhány héten belül egyezség születhet a két kormány között. Emellett Szlovákia, Csehország és Svájc felé is hamarosan megnyithatják a határokat, mivel Kurzék szerint ezekben az országokban is Ausztriához hasonlóan jó eredményeket értek el a koronavírus terjedésének visszaszorításában.

Eközben a mediterrán országok amiatt aggódnak, hogy még mélyebb gazdasági válságba sodorhatja őket, ha a turistaszezon idén teljesen elmarad. Görögország és Horvátország ezért sorra áll elő a kreatív megoldásokkal, például különjáratokkal vagy autókonvojokkal utaztatnák be az országba a negatív koronavírustesztet produkáló nyaralókat.

A külső határokat érintő beutazási korlátozások most javasolt hosszabbításhoz egyébként 30 ország beleegyezése szükséges. A schengeni övezetnek ugyanis 22 uniós tagja van, illetve Norvégia, Lichtenstein, Izland és Svájc is részt vesz az együttműködésben. Emellett a schengeni övezetbe még be nem lépett tagországokkal, azaz Bulgáriával, Romániával, Horvátországgal és Ciprussal is koordinálni akarja a Bizottság a lépéseit. (Az egyetlen uniós kivétel Írország, de az állampolgárai továbbra is beléphetnek a többi uniós országba, illetve a britek, akik a brexit utáni átmeneti időszakban még uniós állampolgárnak minősülnek az év végéig.)

