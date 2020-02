Miután ő is az este vesztesei közé tartozik, az Iowában még harmadik helyen végző Elizabeth Warren is megtartotta a beszédét New Hampshire-ben. Azt mondta, hogy Sanders és Buttigieg erősen szerepel New Hampshire-ben. Klobuchar feltehetően tőle is szívott el szavazatokat, Warren viszont gratulált neki, és kiemelte, hogy szerinte a minnesotai szenátornő eredménye is mutatja, hogy nem szabad leírni egy nőt.

Arról is beszélt, hogy nagy részvételre lesz szükség november 3-án, ha le akarják győzni Trumpot, ehhez pedig egy olyan jelölt kell, aki mögé a legszélesebb körben tudnak beállni a pártból. Olyan jelölt kell, aki egyesíteni tudja a pártot, képes felépíteni egy mozgalmat a korrupció ellen, aztán pedig győzni is. Azt is világossá tette, hogy ő nem tervezi, hogy kiszállna. „Azért vagyok itt, hogy nagy dolgokat vigyek véghez” – mondta. Végül pedig megköszönte az összes önkéntesének, stábtagjának, és a kampányeseményeken közös fotózást vállaló kutyájának, Bailey-nek is.