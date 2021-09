Tamás volt már versenyző, Európa bajnok, Bocuse d’Or világverseny 4. helyezett, két éve még zsűritag is – Hamvas Zoltán elnök betegsége miatt neki kellett beülnie – a döntő zsűrijében. Most új oldaláról mutatkozik meg a sokak által a tv-ből is ismert séf, ő lett a csapat coach-a. Emellett persze a Michelin-csillagos Stand és Michelin-ajánlott Stand25 éttermeket is viszi párjával, Szulló Szabina séffel közösen.

2 Galéria: A coach: Széll Tamás Fotó: Fekete Antonio / Magyar Bocuse d'Or Akadémia