A kontinensbajnokságokról az alábbi országok jutottak tovább, így ma ők versenyeznek.

Európa : Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Izland, Olaszország, Norvégia, Svédország

Ázsia : Dél-Korea, Indonézia, Japán, Szingapúr, Thaiföld

Afrika : Tunézia

Amerika : Chile, Kolumbia, Costa Rica, Equador, Uruguay

Jokerrel : Oroszország

A skandináv országok közül páran – Dánia, Norvégia, Svédország – általában befutók a pódiumra. Ugyanakkor idén európai részen nagyon erősödött Finnország, sőt Észtország is. Világviszonylatban érdemes figyelni a japán és orosz csapatot is. Az európai döntőt tavaly októberben Tallinban rendezték, innen jutott tovább a magyar csapat is.