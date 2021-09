Jókuti András – A Világevő – eredetileg pólós és újságíró, vezetett már rádió- és tv műsort is, de rendszeresen műsorvezető a Budai Gourmet Fesztivál és Magyar Bocuse d’Or Akadémia rendezvényeken is. Már második alkalommal jelenik meg a Bocuse d’or lyoni világdöntőjén műsorvezetőként, idén nagy sikerrel. Egy korábbi “ballépése” vezette rá állítólag a verseny szervezőit, hogy a konyhai zsűri és a műsorvezetők is megkóstolhassák ezt követően az elkészült ételeket. Mintegy kanonizálták a Jókuti-módszert. Az MC kommentálja végig egész nap a versenyt. Kollégái Angela May és Vincent Ferniot.