Kifejezetten ismert nevekkel találhatja szemben magát az, aki az idei Oscar-gála legjobb eredeti betétdal kategóriáját szemlézte, a listán ugyanis Rihanna, Lady Gaga és Diane Warren is feltűnik. Utóbbi igazi veteránnak számít, Warren ugyanis nyert már Grammy-díjat, egy Emmy-díjat, két Golden Globe-díjat, a Billboard Music Awardson pedig három egymást követő évben is az év dalszerzőjének nyilvánították.

Warren többségben olyan világsztároknak ír dalokat, mint például Mariah Carey, Tina Turner vagy éppen a szintén jelölt Lady Gaga, ezúttal azonban egy feltörekvő előadónak adott műve miatt kapott jelölést. Érdekesség, hogy a Tell it like a Womanben felcsendülő Applause című szerzeményt nem ő, hanem Sofia Carson énekli, a fiatal énekesnő azonban nem szerepel a jelöltek listáján – ő maga ugyanis sem a zene, sem a szöveg szerzésében nem vett részt, az kizárólag Warren munkája.

Ugyan Lady Gagának is van egy Applause című dala, a 36 éves énekesnőt most mégis a Hold my Hand zsenialitásáért jelölték, melyet Michael Tuckerrel, művésznevén BloodPoppal közösen írt. A Top Gun: Maverick betétdalával négy év után Gaga esélyt kap arra, hogy duplázzon, 2019-ben ugyanis a Csillag születikben felcsendülő, majd világslágerré váló Shallow-val már nyert egy Oscar-díjat. A 95. Oscar-gála a barbadosi Rihanna számára is hatalmas ugródeszka lehet, hiszen az énekesnő a Fekete Párduc 2 betétdalával, a Lift me Uppal tért vissza egy többéves alkotói hiátusból, Super Bowlos fellépése után pedig remekül mutatna egy Oscar-díj is a rezüméjében.

A jelöltek között feltűnik még a RRR betétdala, a Naatu Naatu is, mely nem hétköznapi hangzásával azonnal belopta magát a kritikusok szívébe, így az egyik legnagyobb esélyesként tartják számon; a zenéért M.M. Keeravani, míg a dalszövegért Kanukuntla Subhash Chandrabose felel. A dal a 80. Golden Globe-gálán már elképesztő sikert aratott, elvitte ugyanis a legjobb eredeti dalnak járó díjat, ezek mellett pedig a Critics' Choice Awardson is remekelt. Végül, de semmiképp sem utolsó sorban a Minden, mindenhol, mindenkor betétdalát, a This is a Life-ot is jelölte a filmakadémia, melynek zenéjéért a japán származású amerikai énekes-dalszerző, Mitski, valamint Ryan Lott és David Byrne felelnek, akik egyben a dalszöveget is írták.