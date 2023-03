A legjobb animációs rövidfilm kategória jelöltjeit végignézve igen színes palettával találjuk szemben magunkat. Némelyik alkotás a mesevilág eszközeivel operálva igyekszik felhívni a figyelmet a különböző társadalmi problémákra. A The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse című könyvön alapuló brit-amerikai film egy kisfiú történetét dolgozza fel, aki új otthon után kutat, ám az útját különböző állatok keresztezik. Az Oscar-jelölést a kötet szerzője, Charlie Mackesy és az alkotás producere, Matthew Freud kapták, ami mindkettejüknek az első. Freud kapcsán érdekesség, hogy a volt neje, Caroline Hutton Diana hercegné bátyjához ment feleségül.

A kanadai animátorpáros, Wendy Tilby és Amanda Forbis által készített The Flying Sailor már egy valós eseményhez nyúlt. Az 1917-es halifaxi robbanás ihlette produkció ugyanis egy matróz halálközeli élményén keresztül igyekszik bemutatni az élet múlandóságát. Tilby és Forbis harmadjára kapnak lehetőséget arra, hogy aranyszoborral térjenek haza. Első két jelölésüket a Wild Life és a When the Day Breaks rövidfilmekért kapták.

Az apa-fia kapcsolatot és önmagában a családi szeretet témakörét boncolgató Ice Merchants kapcsán a rendező-forgatókönyvíró Joao Gonzalez, illetve a film producere, Bruno Caetano szerepel a jelöltek listáján, egyikük sem nyert még Oscart. Míg a Notes to Boys: And Other Things I Shouldn't Share in Public képregény mentén készült My Year of Dicks már egy sokkal bohókásabb alkotásnak tűnik, mivel egy tinilány mindennapjait mutatja be, aki azt a fiút keresi, akivel elvesztheti a szüzességét. A filmet rendező Sara Gunnarsdóttirnak és a képregény megalkotójának, Pamela Ribonnak egyaránt ez az első jelölése.

Komoly társadalmi problémát igyekszik feszegetni a kategória utolsó jelöltje, az animátor Lachlan Pendragon által rendezett és írt An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It című produkció is, amelyben azt kísérhetjük végig, amint egy irodai dolgozó ráébred arra, a világ nem valódi – és erre egy strucc figyelmezteti. Ha a rövidfilm nevét mondják ki győztesnek a gálán, Pendragon első jelölését díjra is tudja váltani.