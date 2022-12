Még hogy gerincjóga?! Gyúrjon sobát, tökéletes meditáció!

Ki hallott már olyat, hogy télen valaki azért beszél halkabban, mert nem szereti a telet? Pedig ilyen is van. Most már tudjuk, hiszen Pierre önvallomással kezdi podcastjét, ám ha jobban belegondolunk, teljesen igaza van: hidegben minden összehúzódik. Ezek szerint a hangszál és a tüdő is.

Ám most nem ez a lényeg, hanem a hajdina. Ami gluténmenetes. Az ebből készült liszt meglehetősen nehezen gyúrható, viszont nem lehetetlen, és erre a példa éppen a sobatészta.

Százszázalékos hajdinalisztből, persze, csak a mesterek képesek minőséget gyúrni, mi, földi halandók többnyire kevert liszttel találkozunk. Vagyis búzaliszt és tápiókakeményítő is kell ahhoz, hogy sikerélményünk legyen.

Ám ha mindez megvan, készítsenek elő papírt és ceruzát, mert Pierre elmeséli, hogyan is készül a soba!

A soba a konyhában van

Fontos tudni, hogy a gyúráshoz fémtálra van szükség, a műanyag nem jó. A fából készült teknőkről most nem esik szó. Vagyis fémtál.

Pierre ráadásul megidézi Sonoko Sakai szellemét, aki nem más, mint a sobatészta készítésének mestere. Az ő tudását használva mondja el, hogy – bár a sobát alighanem sokkal egyszerűbb volna megvásárolni, mint összegyúrni, kinyújtani – nem is olyan ördögi munka a soba készítése, de tény: elsajátításához némi gyakorlat azért nem árt.

Ázsia nincs is messze, vagyis de

Sonoko Sakai szerint a soba gyúrása komplett jógagyakorlat, a test minden porcikája szükséges hozzá. Készítése felér egy komplett meditációval, és ha ezt Sonoko Sakai mondja, még akkor is, ha magyar hangja Pierre, akkor az úgy van.

Ha éreznénk, hogy a tészta gyúrása közben Ázsia minden illata és emléke körbeölel minket, az csakis annak köszönhető, hogy a meditáció működik. Az elmejáték hat.

Ha arra is kíváncsiak, hogy ebben a folyamatban

hogyan hajlik a gyúrófa,

miért kell ökölbe szorítanunk a kezünket,

és hogy ha valami lecsapódik, az valójában a tészta feje,

akkor Pierre most hasznukra lehet. Mert Ázsiában így négyszögletesedik a tészta gömbje, és az eredmény: mennyei. Pierre azt mondja, hogy gyerekkorában hasonló módon készült a tészta a mákoshoz is, és ha ő mondja, az is biztosan így van. A mákos tészta ráadásul finom – annak, persze, aki szereti.

Pierre gasztroesztéta.

Az adásban elhangzottak nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

Szeretjük az izgalmas, okos, érvelő beszélgetést. Várjuk az ön véleményét is.

Aki lemaradt volna a legutóbbi Pierre-podcastról, amelyben kóstolgat, ide kattintva meghallgathatja.