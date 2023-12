Ahol az ételek csónakban vagy szánkón érkeznek

Bár színes pufi dzsekik suhannak el az ablak alatt, a hatalmas üvegtáblák mögött teát kortyolgatva mégis úgy érezzük magunkat, mint egy századelős filmben. A Városligeti Műjégpálya épületében lévő Városliget Café & Restaurant akkor is jó választás, ha békebeli húslevest szeretnénk fogyasztani ropogós kacsacombbal, és akkor is, ha csupán egy cézársalátát vagy langallót van kedvünk enni. Az ételek egy része a Városliget hangulatához illőn csónakban vagy szánkón érkezik.

Nincs olyan budapesti, akit ne kötne valamilyen élmény a Városligethez, elég, ha a Városligeti-tó közelsége miatt most csupán a korcsolyázást vagy a csónakázást említjük. A Városligeti Műjégpálya épületében lévő Városliget Café & Restaurant ablak melletti asztalainál akkor is átélhetjük a tél hangulatát, ha a városban egyébként még csak nem is szállingózik a hó, hiszen már önmagában a szikrázó napsütésben korcsolyázók látványa kiszakít minket a hétköznapokból.

Szánkón vagy csónakon érkező fogások

Ha körülnézünk az étteremben, számos olyan elemet találhatunk, ami tovább erősíti ezt az érzést. A nagyteremben a jégpályát idézi az atmoszféra: itt minden a korcsolyázásról és a téli aktivitásokról szól, a szánkózás, fakutyázás került a fókuszba, a dekoráció a padlótól a mennyezetig ezzel a témával teszi izgalmassá, mozgalmassá a teret. Láthatunk valódi kuriózumnak számító korcsolyákat, síléceket is, egyes darabok az 1940-es évekből származnak.

A történeti múltat érdemes is megidézni, hiszen a városligeti pályát még 1870-ben Rudolf koronaherceg részvételével nyitották meg,

és a monarchiabeli hangulat az étterem minden elemében érezhető az épülettől az ételválasztékon át a pincérek kedvességéig. Az időutazást időnként gitárzene teszi teljessé.

Az eddigi Törley teremben pedig a csónakázásé lett a főszerep, ennek jegyei minden felületen megjelennek valamilyen formában. A terem közepén igazi csónakból készített, 12 fős asztal áll kényelmes, karfás székekkel. A dekorációban a falakon, a mennyezeten tavirózsák, fűzfák is megjelennek, és akármerre nézünk, meleg színekkel megfestett illusztrációk vesznek körül.

A téli sportokat, illetve a csónakázást idézik meg azok a fogások, amelyek szánkón vagy csónakban érkeznek.

A felújított termek dekorációi finoman illeszkednek a műemléki környezethez, sőt még inkább kiemelik, hogy egy 1895-ben épült – majd a 2000-es években felújított – neobarokk épületben vagyunk, a falak és az ablakok íve is ezt juttatja eszünkbe, az ablakon kitekintve, a korcsolyázókon túl pedig a mesebeli Vajdahunyad vára is a szemünk elé tárul.

Meggyes rétes és forró csokoládé

Egy étteremben azonban az a legfontosabb, hogy milyen minőségű ételek közül választhatunk, és a Városliget Café & Restaurant pontosan olyan fogásokat kínál, amilyeneket egy kellemes ebéd során szívesen fogyasztunk. A házi húsleves, a sütőtökkrémleves, a gulyás- vagy a bableves után választhatunk paprikás csirkét, marhapofát, roppanós kacsacombot vagy lassan sült bárányt, egyikben sem fogunk csalódni. De lehet halat, tésztát, húsmentes fogásokat is kérni, illetve

bármikor fogyasztható finomságokat, mint amilyen a kacsamájpaté pirítóssal.

A desszertek között van meggyes rétes vaníliafagylalttal, de cukormentes, tonkababos áfonyamousse is, igazán gazdag a kínálat. Ahogy az italválaszték is: kávé, forró csokoládé, forralt bor és többféle limonádé a sütőtökös-kardamomostól a fahéjas-almásig.

A gasztronómiai kínálat azt tükrözi, hogy a konyha a Kárpát-medencei gyökereket megőrizve szeretne reagálni a modern kor elvárásaira, és ez maximálisan sikerül. A receptek egy részét korabeli szakácskönyvekből és régi főzőasszonyok receptes könyveiből vették, és mindezt ötvözték a mesterszakácsok tudásával.

Európa legnagyobb szabadtéri jégfelülete

A Városliget Café & Restaurant 1895 (nevében is viseli az épület születésének idejét) egyébként nemrégiben kapta meg újra a lehetőséget arra, hogy tovább üzemeltethesse a Városligeti Műjégpálya épületében lévő éttermet és Dísztermet. A már tíz éve itt dolgozó csapat az elnyert pályázat örömére újította fel az étterem két termét, hogy illeszkedjenek

a Nyár a tavon – tél a jégen koncepcióhoz, erősítve a „Budapest romantikája és a boldog békeidők” életérzését.

A Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó szezonális működéséhez illeszkedve az Eventrend Grouphoz tartozó üzemeltető szeretné jobban kiemelni az intézmény attrakciós értékeit, elvégre itt található Európa legnagyobb szabadtéri jégfelülete – az mindenképp, amelyet mesterségesen lehet hűteni, és sportolásra alkalmas.

A Városliget Café nemcsak étterem, hanem rendezvényhelyszín is, a szépséges neobarokk terem emlékezetes színhelyéül szolgálhat a legfontosabb céges vagy privát pillanatoknak: esküvőknek, céges partiknak, ügyféltalálkozóknak.

A Városliget Café & Restaurant 1895 az Eventrend Group tagja. A 100 százalékban magyar tulajdonban lévő cégcsoport több mint három évtizednyi tapasztalattal rendelkezik kávéházak, éttermek, szállodák üzemeltetésében, valamint rendezvényszervezésben. Jelenleg 31 projekt tartozik hozzájuk, és több mint 900 munkavállalót foglalkoztatnak. A cégcsoporthoz kötődik mintegy 20 gasztronómiai vállalkozás, többek között a Gundel Étterem, a New York Kávéház, a Centrál Kávéház, a Spoon The Boat, a Főőrség Kávéház, a Séf Asztala, a Symbol, a Groupama Aréna vagy a Müpa cateringszolgáltatása, emellett 24 budapesti rendezvényhelyszínen 79 egyedi rendezvényterem értékesítése is.

