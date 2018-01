Na jó, nem úgy, ahogy igazán szeretnénk, hogy mindketten egy gigantikus méretű Durr-O-Bumm puskát fognak egymásra, és ezredmásodpercre ugyanakkor meghúzzák a ravaszt, de még csak nem is úgy, ahogy két önjelölt államférfitól elvárnánk, hogy a parlamentben vagy simán csak a kamerák előtt egymásnak essenek (2006-ban volt már egyszer ilyen, és azt hiszem, nem vagyok túl merész, ha azt mondom, soha többé nem lesz).

De szegény ember vízzel főz, ha nincs igazi Gyurcsány vs. Orbán, örüljünk annak, amink van. És hogy mink van? Egy Epic Rap Battle-nk, egy angol nyelvterületen elég népszerű és vicces műfaj, amelyet most magyarul is próbálnak meghonosítani néhányan. A dolog látszólag egyszerű, viccesen rapelve kell egymást oltani, különböző karakterek bőrébe öltözve. Hogy valóban egyszerű-e, arról most a saját szemével is meggyőződhet: itt a magyar Epic Rap Battle Youtube-csatornája, az Orbán vs. Gyurcsány mellett van például Jézus vs. Darwin, Neil Armstrong vs. Amelia Earhart vagy például Anna Frank vs. Bridget Jones videójuk is.

De akkor most jöjjön a lassan 12 éve hiánypótló Orbán vs. Gyurcsány.