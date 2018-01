Indiában a köztársaság napját ünneplik (arrafelé van még olyasféle liberális polgári csökevény, a gyarmati múlt máig cipelt átka, mint a köztársasági államforma), amin a fegyveres erők is parádéznak. Méghozzá nem is akárhogy. A motoros felvonuláson néhány különösen extravagáns megoldást is bemutattak – a lenti képen egyébként a határőrök dolgoznak, nekik még akár munka közben is jól jöhetne egy ilyen megoldás a tiltott határátlépőkre vadászva.