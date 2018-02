Az előadó a Fatelancer nevű, khm, tánczeneművészeti halálmetál és -szalonzenekar, a mű címe: WAR ON SOROS (így, végig nagybetűvel), itt lehet meghallgatni, illetve egy dollárért megvásárolni. Kellemes, dallamos, fülbemászó muzsika. Közkívánatra íme a teljes szöveg:

JEWISH MAN FROM HUNGARIAN LAND / GROTESQUE PHILANTHROPY / PEDOPHILE KINGS AND NGO / BRING US MORE MIGRANTS / NOW THERE IS NOTHING LEFT / WAR AGAINST SOROS UNTIL MY LEAST BREATH

GLOBALIZATION DESTROYED MY TOWN / AND SOROS IS TO BLAME / MANIPULATE THE THIRD WORLD / THE ELITIST GAME WHISPER LIES UNTIL WHITE MAN DIES / USE THEM AS YOUR ARMY

A LIBERAL MOCKERY / PAY FOR YOUR PROTESTOR / PRETEND TO BE A FRIEND / BURN THE PLACE IN MASQUERADE / ANTIFA AND BLM YOUR DAYS ARE NUMBERED

THOSE STICKS AND STONED / DIDN'T BREAK OUR BONES / THEY ONLY HARDENED OUR HEARTS / ONCE THEY FIND FIND OUT HE'S A HEEB / THEY WILL TURN ON GEORGIE BOY TOO

WAR AGAINST SOROS! / SQUASH HIM WHERE HE MIGHT BE! / WAR AGAINST SOROS! / BORDERLESS IDEOLOGY! / WAR AGAINST SOROS! / CRUSH HIM WHERE HE MIGHT BE! / WAR AGAINST SOROS! / GLOBALIST IDEOLOGY!

Én nem csodálkoznék, ha a következő Békemenet már erre vonulna végig az Andrássy úton. Esetleg Ákos és Pataky Attila feldolgozásában.