Aki a kilencvenes évek végén és a kétezres évek elején nem egy kő alatt élt, annak minden bizonnyal ismerősen cseng a Furby név, a szőrös, beszélő bagolyszerű állatkák ugyanis elég népszerűek voltak akkoriban, még a McDonald's-os Happy Meal menühöz is lehetett Furbyt kérne egy darabig.

Én alapvetően sosem értettem meg mi is tulajdonképpen az értelme ezeknek a játékoknak, de ezidáig nem is rettegtem tőlük, azonban mióta megnéztem a Look Mum No Computer nevű youtubecsatornán megjelent videót egy hadseregnyi modifikált, orgonává alakított Furbyről, azóta egy kicsit tartok tőlük, az egész ugyanis olyan, mintha a legvadabb sci-fi disztópiák egyikéből lépett volna elő.