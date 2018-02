Megnéztük a legutóbbi két Csepeli Hírmondót (múlt heti itt, mai itt), óriási olvasmány, benne van minden, amit a Fidesz-propaganda tol mostanában Juhász Pétertől Soroson át a migránsbetelepítésekig, viszont van benne Németh Szilárd-recept is. A műfajtitt kezdte, most ugyan nem támad ultranehéz-kajákkal a politikus, ellenben rácsavarodott a csirkeszárnyakra. A múlt heti számban csirkeszárny-levest javasolt, a mostaniban főfogásként csirkeszárnyat barnamártással. A két recept összefügg, a levesnek való húsból lesz a második fogás. Némi hólapátolás után. Mutatjuk is mindjárt, csak még annyi, hogy a politikus előbb azt mondja, hogy a böjti időszakban átvált húsmentes kajákra, aztán meg - már a böjti időszakban - ajánl egy csirkeszárnyas főételt. Ki érti ezt? Mindez képekben:

1.

2.