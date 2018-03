Imádja, ahogy Heath Ledger eljátszotta a Jokert Christopher Nolan Batman-trilógiájának második részében, de mindig is kíváncsi volt, hogy milyen lett, ha egy nagyon rossz színész játszotta volna el ugyanezt? Akkor szerencséje van, mert a világ hivatalosan is legrosszabb színésze és legrosszabb rendezője, Tommy Wiseau most megmutatta, milyen lett volna, ha ő alakítja Batman főellenségét.

Fotó: Csurgó Dénes

Tommy Wiseau arról híres, hogy ő rendezte a saját főszereplésével készült The Room című filmet, amelyet a filmtörténet szakértői minden idők egyik, ha nem a legrosszabb filmjének tartanak. Ez a film tipikusan az "annyira rossz, hogy már jó" kategóriájú alkotás, amelynek óriási rajongótábora van, tavaly pedig James Franco rendezett filmet a The Room elkészítéséről, amelyben ő maga játszotta Wiseau szerepét.

Wiseau a The Room elkészítésekor még halálosan komolyan vette magát és a művészetét, hamar ráébredt viszont, hogy amolyan trash sztár lehet csak, és azóta teljesen átéli ezt a szerepet is. A fenti videó abból az alkalomból készült, hogy állítólag készülőben van egy önálló Joker film, amelynek címszerepére a Másnaposokról ismert Todd Philips rendező Joaquin Phoenix-et nézte ki magának. Tommy Wiseau a hír hallatára a Twitteren kérte a rendezőt, hogy írjon rá, mert őt is érdekli a szerep, majd gyorsan összeállított egy kis videót a meghallgatásra.

A videóban egy ponton megjelenik Batman is, akit Greg Sestero alakít, aki a The room producere és másik főszereplője volt.