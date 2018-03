Tök jó számot küldött nekünk a szláv csengésű AŽUR (ejtsd Azsúr) zenekar. Ez (Zuhanás) az első hivatalos daluk, aminek a szövege - a sajtóközleményük szerint - "egyrészt Weöres Sándor játékosságát, másrészt egy pánikroham levegőtlenségét és bezártságát idézi fel, amiből a Mit sütsz kis szűcs abszurd megjelenése jelenti az egyetlen kiutat". Nekem elsőre a Hiperkarma ugrott be róla, nekik vannak ilyen nagyon gyors, darálós, kimondhatatlanul pörgős szövegeik. A Zuhanás megértését segíti a klipjük is, amiben a “Biodiversity Heritage Library” tanulmányrajzai alapján készült animáción fut a dalszöveg is.

Azt írják, hamarosan lesz lemezük, tavasszal turnéra mennek, és fellépnek majd a Volton is, szerda este meg a Kuplungban.