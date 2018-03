Valószínűleg jó sok ember bakancslistáján szerepel az, hogy egyszer eljusson egy szafarira, de ez alatt általában mindenki azt érti, hogy ülnek egy autóban és tisztes távolságból nézegetik az állatokat.

Ennek megfelelően valószínűleg mindenki eléggé megijedne, ha olyan élményben lenne része, mint annak a csapatnak, akik a Serengeti első számú gepárdnéző helyén kicsit túl közel kerültek a gepárdokhoz, miután hárman közülük úgy döntöttek, hogy embernézőbe mennek.

Az állatok már túl közel voltak ahhoz, hogy elhajtsanak onnan, attól ugyanis megijedhetnek, annak pedig általában nincsen jó vége. Így történt, hogy az egyik gepárd felugrott a tetőre, és miközben mindenki azt figyelte, hogy ő mit csinál, egyik társa szépen bemászott az autóba.

Az egyik férfi elmondta, életében nem félt még ennyire, de nem merte kimutatni, nehogy felhergelje az állatot. Miután elmentek a gepárdok, el sem hitték, hogy az egész megtörtént és tényleg túl is élték - tette hozzá.

Incredible video shows a cheetah on a hunt jumping into a jeep to find a better scouting spot. The passenger stayed quiet and didn’t make eye contact so the cheetah didn’t see him as a threat. https://t.co/vQm1lmCLtv pic.twitter.com/mnKugvik4v