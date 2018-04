Akár a Varjúdombi mesék egyik epizódja is lehetne, vagy a Jamie és a csodalámpáé. Valójában viszont egy könyv, egy új sorozatból, amivel engem azonnal megvettek: a Kispöfögők ugyanis a magyarországi kisvasutakat mutatja be. Az első rész a lillafüredi vonalról szól, és én, miután éveket töltöttem alapvetően Miskolcon élve, ezt a könyvet fellapozva döbbentem rá, hogy még a lillafüredi szakaszt sem utaztam végig soha – az emberek többségéhez hasonlóan leszálltam a Lillafüreden, holott a garadnai végállomáshoz vezető útnak ez csak kábé a fele –, a mahócai szárnyon pedig még soha nem is jártam (és ma már menetrend szerinti járat nincs is arra, csak különvonatok). Szóval jó kis nosztalgiázás vett erőt rajtam a meséket olvasva, és gondolom, így éreznek majd a Szekszárd környékéről elszármazottak, amikor megjelenik a következő kötet.