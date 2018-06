Csak úgy beleüvölteni a nyári éjszakába, hogy everybody's coming around to my place! / everybody's coming around to my place! / everybody's coming around! / O baby don't you see / everybody wants to be / your midnight man.

Számomra ez a legfontosabb oka annak, hogy csütörtökön el kell menni Nick Cave-et megnézni a Papp László Sportarénába. Mert akkor az az éjszaka visszaüvöltött nekem.

És öt másik ok, amiért kihagyhatatlan:

Az idén 60 éves Nick Cave művészeti pályája csúcsán van (mondjuk évtizedek óta), és kivétel nélkül átütő erejű koncerteket ad.

A Nick Cave & The Bad Seeds kikerülhetetlen zenekar, az egyik legnagyobb hatású, még jelenleg is aktív csapat.

Nick Cave átütő személyisége élőben hipnotikus erővel bír (ezt most olvastam).

Bár a zenekar aktív, és szerencsére nem is úgy tűnik, hogy ez változna, a közeljövőben újabb magyarországi koncertre nem sok esély van.