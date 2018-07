Úgy is lehetne mondani, hogy ɹǝɯɹɐɟ, ugyanis a Cie Denim nadrágjaiban az a pláne, hogy

úgy néznek ki az emberen, mintha fejjel lefelé hordaná őket.

Ezen kívül semmi nem indokolja azt, hogy a rövidgatyáért is majdnem 110 ezer forintot kérjenek el, még úgy sem, hogy állítólag minden darab teljesen egyedi, főleg mert a viselőjét garantáltan teljesen idiótának fogja nézni mindenki.

Ez természetesen nem akadályozta meg a tervezőket abban, hogy szabadalmaztassák is a dizájnt, és hát persze tuti lesz egy csomó ember, aki meg is fogja venni a nadrágokat, úgyhogy lehet, hogy érdemes elgondolkodni a többi ruhadarab inverzének szabadalmaztatásán is, mielőtt még valaki megelőzne minket.