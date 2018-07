Most, hogy a lezárásához közeledik Orbán Viktor és Simicska Lajos háborúja, érdemes felidézni, hogy miket mondtak a konfliktus nyilvánossá válása után a Fidesz képviselői.

2015. február 16-át írtunk, vagyis tíz nappal voltunk a G-nap után. A kormánypárti politikusok leginkább úgy beszéltek Simicskáról, mint akinek soha semmi köze nem volt a Nemzeti Együttműködés Rendszeréhez, miközben Bayer Zsolt megemlítette egy szövegében, hogy Simicska nélkül már nem lenne Fidesz.

A lapunknak nyilatkozó politikusok között volt valaki, aki kiemelkedett a többiek közül. Németh Szilárd a következőképpen értékelte a helyzetet:

Én nem tudom, hogy ha köztük esetleg lenne konfliktus, az miért ilyen nagy érdeklődére ad számot

Tíz nappal azután, hogy Simicska ország-világ előtt gecinek nevezte a miniszterelnököt, Németh Szilárd még óvatos volt, biztonságot adó feltételes módba burkolta az "esetleges" konfliktust. De az is lehet, hogy az egykori rezsibiztos, most már alkotmányrevizor beavatott mastermindként úgy tudta, hogy nincs is semmiféle kakaskodás, és elszólta magát!

Egyszer talán kiderül az igazság, addig is nézzék meg a videót: