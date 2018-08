Amúgy szerintem annyira nem is sok, legalábbis a fővárosban én nem szenvedek annyit a csípéseiktől, mint az előző években (de a vidéki, alföldi szülői házban is inkább a darazsakkal gyűlt meg a bajom, mint a szúnyogokkal). Vagyis nem szenvedtem tegnapig, amikor viszont a Duna-part összes szúnyogja engem talált meg, legalábbis én úgy éreztem a kora esti órákban. Erről jutott eszembe, hogy régen minden jobb volt-e. De miután megláttam a Bolond Istók épp most százéves lapszámlát az Arcanumon, megnyugodtam: nem.