Fotó: Vitézy Dávid

A hétvégén Kijevben járt Vitézy Dávid, a BKK korábbi vezérigazgatója és egy Facebook-posztban számolt be tömegközlekedési tapasztalatairól. Persze az ukrán fővárosban még most is ott vannak a felújítatlan szovjet metrószerelvények a hetvenes évekből és az ősöreg Tátra-villamosok a jegyárusító kalauzokkal, de Vitézy szinte csak alacsonypadlós buszokat és trolikat látott, és zártpályás, az autókat simán lehagyó gyorsvillamos-vonalakat.

A legjobban azonban az döbbentette meg, hogy Kijevben a metrók és a gyorsvillamosok kapurendszere érintésmentes bankkártyákat is elfogad, azaz az ember akár a saját magyar hitelkártyájával is tud utazni, ahogy Londonban vagy Chicagóban.

Kijevből most térjünk vissza 1100 kilométerre nyugatra, a fejlett magyar fővárosba. Mi is a helyzet nálunk a 2006-ra ígért elektronikus jegyrendszerrel és a beengedőkapukkal a metróban? Gyorsan visszakerestem két legutóbbi cikkünket e tárgyban:

2017-ben azt írtuk, hogy 2018-ra csúszik az elektronikus jegyrendszer és a kapuk fokozatos bevezetése.

2018 májusi cikkünkben pedig azt kellett írnunk, hogy további egy évet kell várni az e-jegyre.

Önök szerint az eredeti 2006-os határidő 15. évfordulójára elkészül?