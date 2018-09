Kezdjük ott, hogy az első Trabant 1957 novemberében "gurult le a futószalagról", illetve Zámbó Jimmy 1958 január 20-án született. Ha innen nézzük, akkor azért nem teljesen igaz, hogy egyidősek lennének. Viszont, ha úgy vesszük, akkor a Trabant 1958 májusában kapta meg a jól ismert Sachsenring-eblémát, így pedig már lehet mondani, hogy Jimmy ugyanabban az évben született, mint az egyik legelterjedtebb keletnémet autó, tehát most, 2018-ban lennének 60 évesek.

Fotó: Wikipedia és Krizsán Csaba / MTI

Most, hogy ezt tisztáztuk, rá is lehetne térni arra, hogy miért is érdekes ez. Egész egyszerűen valahogy kontextusba kellett helyezni a Bored Panda egy, amúgy valamilyen szinten tényleg agyeldurrantós összeállítását, melyben egymástól független történelmi tényeket pakoltak egymás mellé, de úgy, hogy azokból aztán szenzációs összefüggéseket hoztak ki.

Ilyen például az, hogy ha Marilyn Monroe élne, akkor pont ugyanannyi idős lenne, mint II. Erzsébet. Hihetetlenül hangzik, mert az ilyenekbe ritkán gondol bele az ember. Pedig még közös fotó is készült róluk egy film londoni bemutatóján. Ez 1956-ban volt, amikor mind a ketten 30 évesek voltak.

Aztán itt van az, hogy az Oxfordi Egyetem régebb óta megvan, minthogy az azték piramisokat felfedezték volna. Durván hangzik, de nem azt állítják, hogy az egyetem öregebb lenne az azték birodalomnál, csupán annak felfedezésénél. De amúgy a brit intézmény se mai csirke, hisz valamikor a 12. század környékén alapították.

Szintén jópofa érdekesség, hogy George Washington úgy élte le az életét, hogy nem is tudott a dinoszauruszok létezéséről. Nem azért, mert az elnök egy tanulatlan figura lett volna, hanem mert a halála után fedezték csak fel az első dinoszaurusz maradványokat.

És akkor most nézzünk pár magyar példát. Akkor az már megvan, hogy Zámbó Jimmy egyidős lenne a Trabanttal, de nem mellesleg Gary Oldmannel, Madonnával és Friderikusz Sándorral is.

Tutira nem gondolt még bele, hogy ki lehet az a magyar híresség, aki még foghatott a kezében frissen nyomtatott Nyugat folyóiratot, ugye?! Korda György 2 és 3/4 éves volt, amikor a lap1941-ben megszűnt. Igaz, hogy kisgyerekként, de akár még össze is firkálhatott egy a folyóiratban frissen megjelent verset Radnótitól.

József Attila pedig úgy élte le az életét, hogy még csak nem is hallott a teflonról. Sőt! Az LSD-ről se, hisz mind a kettőt a halála utáni évben fedezték-, találták fel. Petőfi meg azt se tudta mi az a Snapchat, lol.

Máris milyen izgalmas és érdekes dolog tud lenni ez a száraz és unalmasnak tartott történelem, nem?

(Bored Panda, University of Oxford, Wikipédia)