Prágából három plusz egy dolog hiányzik igazán, mióta lassan tíz éve, hogy utoljára ott voltam (előtte egy ideig évente-kétévente jártunk). Az egyik a Táncoló ház, a másik a zseniális Kafka-szobor, a harmadik az ezek közötti terület bejárkálása (persze, Prága budai oldalának is vannak szép helyei, ahogy a magyar főváros budai oldalának is, de én itthon is pesti vagyok, ott is a pesti oldalt szeretem).

És a plusz egy, természetesen, a kocsmák, a jó cseh sörök és becherovkák és a sajátos kocsmahangulat. Amiknek az élvezeti értékéhez – azzal együtt, hogy én nemdohányzó vagyok – nagyban hozzájárult a cigifüst is, legalábbis amíg az EU be nem tiltotta. De, de, de! Van egy cseh kocsma, ahol erre is találtak egy kiskaput. Méghozzá olyat, ami egyértelművé teszi, hogy a cseh nem véletlenül Hrabal és Menzel nemzete.

Fotó: Dióssy Ákos / Facebook

Angolul nem tudók kedvéért: a lefotózott szöveg szerint a kocsmában – ami amúgy a Klub Újezd nevet viseli, és az amúgy nekem kevésbé vonzó nyugati részén fekszik Prágának – egy május óta tartó filmforgatás zajlik. És a helyen mindenki, aki dohányzik, az egy-egy karszalaggal rendelkező statiszta, aki ennek az ötödik hónapja tartó maratoni filmforgatásnak a résztvevője. Tehát, még egyszer mondom, nem törvénysértő, hanem egy leendő film szereplője. A film amúgy, csak hogy kellően komolyan vehessünk, egy darab mobiltelefon kamerájával forog.