nEM FOGJA ELHINNI. iLYEN VILÁGNAP IS VAN. éS ÉPP MA!
vOLT EGYSZER EGY EMBER, AKI FELTALÁLTA A BILLENTYŰZETET. eZ AZ EMBER NAGYON GYŰLÖLTET AZ EMBEREKET. eZÉRT FELTALÁLTA HOZZÁ A cAPS lOCK GOMBOT IS. éS VOLT EGY MÁSIK EMBER, AKI SZINTÉN GYŰLÖLTE AZ EMBEREKET, Ő AZ iNSERT GOMBOT TALÁLTA FEL. dE RÓLA MOST NEM BESZÉLEK.
mERT MA NEM AZ iNSERT GOMB VILÁGNAPJA VAN. hANEM A cAPS lOCK VILÁGNAPJA. iGEN, ILYEN VILÁGNAP IS VAN, HOGY A cAPS lOCKÉ. kÍVÁNOK SOK BOLDOGSÁGOT MINDEN ÉRINTETTNEK, AKINEK KELLETT MÁR EGÉSZ MONDATOKAT VAGY BEKEZDÉSEKET ÚJRAÍRNIA, MERT LENYOMTA cAPS bOLDOG vILÁGNAPOT nEKED gOMBOT.
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