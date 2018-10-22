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  • Haász János
    Tech

    vOLT EGYSZER EGY EMBER, AKI FELTALÁLTA A BILLENTYŰZETET. eZ AZ EMBER NAGYON GYŰLÖLTET AZ EMBEREKET. eZÉRT FELTALÁLTA HOZZÁ A cAPS lOCK GOMBOT IS. éS VOLT EGY MÁSIK EMBER, AKI SZINTÉN GYŰLÖLTE AZ EMBEREKET, Ő AZ iNSERT GOMBOT TALÁLTA FEL. dE RÓLA MOST NEM BESZÉLEK.

    mERT MA NEM AZ iNSERT GOMB VILÁGNAPJA VAN. hANEM A cAPS lOCK VILÁGNAPJA. iGEN, ILYEN VILÁGNAP IS VAN, HOGY A cAPS lOCKÉ. kÍVÁNOK SOK BOLDOGSÁGOT MINDEN ÉRINTETTNEK, AKINEK KELLETT MÁR EGÉSZ MONDATOKAT VAGY BEKEZDÉSEKET ÚJRAÍRNIA, MERT LENYOMTA cAPS bOLDOG vILÁGNAPOT nEKED gOMBOT.

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  • Haász János
    Külföld

    Vasárnap éjjel, illetve hétfő hajnalban hatalmas jégeső csapott le Rómára. Az olasz fővárosban és az ország középső régióiban egy ciklon okozott ítéletidőt, írja az Időkép.hu. A városban egyik óráról a másikra 10 fokot csökkent a hőmérséklet, és özönvízszerű felhőszakadás zúdult le, ami jégtáblákba rendezve sodorta a jeget, többfelé a közlekedést is megbénítva.

  • Jávor Bence
    Sport

    A Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség bemutatta a 2019-es, budapesti világbajnokság logóját. Miklós Árpád tervezte, és így néz ki:

    logo
    Fotó: Ittf.com

    A dizájnból leginkább a fordított kacsalábra emlékeztető nyél nevezhető eredeti megoldásnak, míg az ütőt formázó "magyaros motívumok" bevetésével biztosra ment a tervező. Nagyjából minden második hazai rendezésű világesemény logójában felbukkan a matyó népművészet. 

    A nemzetközi szövetség videójában a logót egy svéd lánytól kapja meg a magyarok egyik játékosa, Lakatos Tamás (a legutóbbi vb-t Halmstad rendezte). A 2019-es egyéni világbajnokságot április 21. és 28. között rendezik Budapesten.

  • Bakró-Nagy Ferenc

    Kőbánya alsó megállóhelyen baleset történt, a magasságkorlátozó oszlop alá szorult be egy kamion, írta olvasónk, Gergely. Ahogy a rendőrség fogalmazott:

    Budapest X. kerületében, a Mázsa téri magasságkorlátozó kapunál 2018. október 22-én 16 óra 50 perckor fennakadt egy teherautó, aminek pótkocsija leszakadt az ütközés során.

    Nem ez az első ilyen eset: legutóbb Micimackó járt hasonlóan, őt Róbert Gida mentette ki Kanga segítségével.

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    Frissítés: Szigorúan a szakmaiság jegyében jelezte olvasónk, Zsolt, hogy

    nem csak Róbert Gida, hanem az egesz 100 holdas banda melózott, hogy Micimackó több HÉT fogyókúra után ki tudjon szabadulni, incl. Ürge, aki konkrétan dinamittal tervezte kirobbantani!

    Köszönjük!