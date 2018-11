A hétvégén lőttem az alábbi fotót Pósteleken, a Mókus csárdában. Nem is nagyon fűznék hozzá semmit, a témával elég sokat foglalkoztunk, itt lehet szemezgetni.

Póstelekről még annyit, hogy van ott egy csodás kastélytorzó, az egykori Széchenyi-Wenckheim kastély, amit 1909-ben adtak át, és 1945-ben le is romboltak, illetve széthordtak. Mindent vittek, ami mozdítható, miután 1944 őszén a grófi család az USA-ba emigrált. A kastélyról bővebben itt olvashat, a kastélyt övező kertet pár éve helyreállították, remek kirándulóterep Békéscsaba és Gyula között, és most vissza a Mókus csárdához: egykor ebből az épületből igazgatták a birtokot, és ennek a teraszára nem tanácsos most kiülni. Igény pedig lett volna rá, amikor ott jártunk, bőven 20 fok fölött volt a hőmérséklet.