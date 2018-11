Az állatok intelligenciájának kiváló fok-mérték határozója, hogy mennyire könnyű őket csapdába csalni. Egy közönséges tükörpontyot például egy horogra szúrt tigrismogyoróval is el lehet kapni, vagyis kijelenthetjük, hogy a tükörponty buta. Egy pallérozottabb elméjű bengáli tigrist a Calvin Klein Obsession parfüm speciális, cibetmacska-illatmirigyből kivont feromonjával sem lehet átverni, tehát a tigrisek okosak, legalábbis több eszük van, mint egy tükörpontynak.

A fenti levezetésből következik, hogy a Rhode Island-i Johnston városában garázdálkodó vadpulyka egy géniusz, egy zseni, egy menekülőművész, ugyanis május óta szopatja a hatóságokat, akik tehetetlenek vele szemben. A pulyka nem rejtőzködik víz alatt, mint a tükörponty, nem bujkál a vadászok elől, mint a tigris, hanem exponálja magát – és még így sem tudnak vele mit kezdeni. Olyan, mint egy életre kelt Kengyelfutó Gyalogkakukk, amire a hatóságok a Prérifarkast idéző kreativitással próbálnak lecsapni, de ugyanúgy pórul járnak, mint a rajzfilmbeli ekvivalensük.

A pulyka kezdetben csak helyi nevezetesség volt. Két másik madárral érkezett Rhode Islandre, és be is rendezkedtek a városháza előtt. A vadpulykák ezen a vidéken nem számítanak ritkaságnak, legfeljebb az, hogy napokkal később sem mentek sehová. Kezdetben nem is volt velük probléma: a helyiek fotókat készítettek róluk és velük, sőt, még egy Facebook-csoportot is létrehoztak nekik.

Ettől aztán sikeresen el is szálltak, de nem ám távolabbi vidékekre, hanem maguktól, ahogy az a közösségimédia-influencereknek szokása.

Elkezdték zaklatni a dolgukra igyekvő vagy az adójukat befizető látogatókat. Elijesztették az embereket.

– mondta a Guardiannek Joseph Polisena, Johnston polgármestere. Polisena riasztotta az állatvédelmiseket (vagy hogy mondják a madarakra szakosodott sintéreket), és két madarat sikeresen foglyul is ejtettek.

De a harmadik megszökött, és féléves ámokfutásba kezdett.

Nyáron és ősszel a vadpulyka többször is megakasztotta a forgalmat a helyi utakon. Beszorította az autósokat a kocsijukba, és mindig túljárt az elfogására igyekvő helyi hatóságok eszén. Közben valódi celebritás lett belőle. A Providence Journal megírta, hogy egy városházi dolgozót csapdába ejtett a kocsijában; egy hónappal később már abból lett hír, hogy a madár megkergetett egy tűzoltót. Októberben a Johnston Sun Rise jelentette, hogy a madár simán elszelelt egy kora reggeli hajtóvadászat elől.

Természetesen, mint az összes, a hatóságok elől menekülő gengszternek (lásd: Viszkis, Al Capone, Bonnie és Clyde), a pulykának is kisebb rajongótábora lett Rhode Islanden. A Facebook-oldalon kívül külön Instagram-profilt és YouTube-csatornát indítottak neki.

Polisena, fogcsikorgatva ugyan, de bizonyos tiszteletet fejezett ki a madár iránt.

Ez a dög olyan, mint Al Capone vagy John Dillinger. Állandóan megszökik. Több esze van, mint a másik kettőnek.

– mondta, de azt már nem tette hozzá, hogy több esze van, mint a komplett Rhode Island-i közigazgatásnak. A pulyka azóta megtanulta felismerni az állatvédelmisek járműveit is, és olyankor –bipbip! – már el is húz. Polisena szerint a hatóságok álcázott járművekkel is próbálták elcsípni a madarat. Egy hálókilövőt is rendeltek, és egy civil kocsival a madár mellé gurultak. Amikor megpróbálták kilőni a hálót, a gép elromlott.

Mindennek a tetejébe a madár villámgyors: ha fenyegetve érzi magát, félelmetes sebességgel elnyargal. A köztisztviselőkkel szemben ráadásul repülni is tud, és általában egy fa tetején vagy egy telefonpóznán alszik, ami megnehezíti a befogását.

És hogy miért nem megy el melegebb éghajlatra? A polgármester gyanítja, hogy azért, mert az emberek állandóan etetik: muffint vesznek neki a Starbucksban, meg sült krumplit a Smashburgerben. Szóval a pulyka alapvetően jó fej, meg szociális alkat, csak ha meglátja a visszatükröződését egy kirakat vagy egy szélvédő üvegében, azonnal támadást indít, és ez egy sűrűn lakott területen élet- és balesetveszélyes.

Polisena mindenesetre megkérte a feleségét, hogy ne készítsen pulykát hálaadásra, mert visszatérő rémálmai lennének. Mi a Dillinger Escape Plan Farewell, Mona Lisa c. dalával kívánnánk neki sok szerencsét.