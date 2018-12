Rudy Giuliani, volt New York-i polgármester, Donald Trump elnök ügyvédje, kiberbiztonsági tanácsadója, és a főnökéhez hasonlóan furán viselkedő ember. A minap például posztolt egyet a Twitterre, a téma mindegy is (Robert Mueller különleges ügyészt ekézte), a lényeg, hogy elfelejtett szóközt ütni két mondat közé, és a második az In szócskával kezdődött. Oké, inkább mutatom:

Mueller filed an indictment just as the President left for https://t.co/8ZNrQ6X29a July he indicted the Russians who will never come here just before he left for Helsinki.Either could have been done earlier or later. Out of control!Supervision please? — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 2018. november 30.

Mi történik ilyenkor? A .in India doménneve, így két összeolvadt mondat határán a "G-20.In" részt a Twitter egy URL-nek nézte és rögvest rá is pakolt egy linket a G-20.in weboldalra. Ami természetesen nem létezik. Pontosabban nem létezett, míg valaki ki nem szúrta a véletlen lett linket, gyorsan bejegyeztette a címet, és kiírta az oldalra, hogy Trump hazaáruló.

Ez eddig egy 10/10-es trollkodás, alapjáraton úgy kéne rá reagálni, hogy oké, ott a pont, de most törlöm, vagy átírom a Twitter-posztot, hogy eltűnjön a link, és vége is a sztorinak. Ezzel szemben Giuliani egy Niagarányi olajat öntött a tűzre:

Twitter allowed someone to invade my text with a disgusting anti-President message. The same thing-period no space-occurred later and it didn’t happen. Don’t tell me they are not committed cardcarrying anti-Trumpers. Time Magazine also may fit that description. FAIRNESS PLEASE — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 2018. december 5.

Vagyis hősünk felháborodik, hogy valaki megtámadta (!) az ő bejegyzését, és ezt a Twitter hagyta (!!), ergo anti-trumpisták ezek mind. Amit az is bizonyít, hogy ugyanabban a posztban még egy helyen elfelejtette a pont után a szóközt, bezzeg abból nem lett link. (De hát miért is lett volna link abból, hogy Helsinki.Either, ha egyszer nincs olyan felső szintű doménnév, hogy .either?)

Azóta eltelt majdnem három teljes nap, az internet népe harsányan röhög, Mr. Giuliani pedig azóta sem írta át sem az eredeti, sem a második, rémületes online analfabetizmusról árulkodó üzenetét.

És akkor még egyszer: ez az ember az USA elnökének kiberbiztonsági tanácsadója.