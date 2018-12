A finoman szólva is botrányos szerdai parlamenti ülésnapon Tordai Bence élőben közvetítette az eseményeket a teremből. Azt csak halkan jegyzem meg, hogy már az is vicces kicsit, hogy a sajtó nem tudósíthat mozgóképes formában a teremből, oda csak a fotósokat engedik be, ők is csak a karzatról dolgozhatnak, miközben a képviselők simán nyomhatnak facebook élőt is.

Amikor Tordai odalépett a fideszes képviselőkhöz, Rogán Antal egy papírlappal próbálta kitakarni a képet. Ez a mozdulat nagyon ismerős lehet valahonnan:

Ugyanezzel a módszerrel próbálták 2016-ban Stiller Ákos fotóst megakadályozni a vasárnapi boltzárral kapcsolatban kérdéseket benyújtani kívánó kopaszok, hogy befotózzon a Nemzeti Választási Irodába.