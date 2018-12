Ha úgy vesszük, akkor tényleg megváltozott a neve a Reszkessetek betörők!, a Richie Rich - Rosszcsont beforr, A jófiú, illetve a My Girl - Az első szerelem sztárjának, aki egyben a The Pizza Underground zenekar frontembere is. A saját honlapján dobta fel, hogy megszavaztatja a rajongókkal, hogy mi legyen a középső neve. A szavazás lezárult, meglett a befutó név, ami a - hatászszünet -

Macaulay Culkin lett.

Így 2019-től Macaulay Culkin hivatalosan is

Macaulay Macaulay Culkin Culkin.

(Just Jared)