Január elsején hivatalosan is külön városuk lett az ultraortodox zsidóknak Amerikában, írja a Mazsihisz. A New York államban lévő Palm Tree lett Amerika első ultraortodox városa, és ráadásul itt él a legtöbb magyar származású ember is az USA-ban.

A floridai beachnek is beillő nevű települést Teitelbaum rabbiról nevezték el, ez az ő nevének a tükörfordítása. Joél Teitelbaum rabbi, az első szatmári rabbi volt, aki a cionizmus legnagyobb hatású és leghevesebb ellenzői közé tartozott. Magyarországot 1944-ben a Kasztner-vonat utasaként hagyta még el, vagyis egy cionista mentési kísérlet kedvezményezettjeként.

New York Monroe nevű városkájában építette újra a közösségét, aminek akkor még Kiryas Joel volt a neve. Teitelbaum az általa alapított városban hunyt el 92 éves korában, 1979-ben. A temetésén 100 ezer zsidó vett részt. A függetlenségét most kivívó településnek 25 ezer lakosa van, az utolsó népszámlálás adatai szerint közülük 19 százalék vallja magát magyarnak.

A szatmári hászidok még az ultraortodoxián belül is a leginkább elzárkózó ágat képviselik, a legzártabb közösségek közé tartoznak. Arról, hogy hogyan élnek ők, a Twitterükön olvasgathat.