Izraeli javaslatra bekerülhet a védett állatok körébe a gyapjas mamut a Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora konferencián, ami a veszélyeztetett állatok alkatrészeivel való kereskedelem korlátozásáról szól.

Na de ha kihalt, kinek lesz jó az, ha védetté válik?

Hát az afrikai elefántoknak. Az elefántagyar kereskedelme ugyanis hiába tilos közel harminc éve, a mamutagyaré legális, és mivel a globális felmelegedés miatt olvadozik a szibériai tundra, egyre több ilyen kerül elő a permafrosztból. A probléma az, hogy az orvvadászok tovább irtják Afrikában az elefántokat (évi 30 ezer példány elpusztulásáért felelősek a becslések szerint), és az elefántcsontot mamutcsontnak álcázva vidáman elpasszolják Kelet-Ázsiába, ahol a helyi hagyományok szerint mindenféle potencianövelő csodaelixír készíthető belőle (mármint az elefántcsontból, de ott már újra így adják el, és hát ember legyen a talpán, aki meg tudja különböztetni a kettőt), ezért pedig minden pénzt hajlandóak megadni.

Ha a mamutcsont kereskedelme is illegális lesz, ez a kiskapu bezárul, és mindenkinek jobb lesz, kivéve persze az orvvadászokat, és a potenciaproblémákkal küzdő kínaiakat, de hát az elefántokat úgyis jobban szeretjük náluk. (via)